Аксёненко Андрей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения20.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1886 ст.
Крещение
20.08.1886 ст.
Унтер-офицер Козьма Дмитриевич Деркач и казачка Ульяна Козьминична Велентей
Рождение ребёнка
09.10.1913 ст.
Сын: Аксёненко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Аксёненко Наталья Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно