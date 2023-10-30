Аксёненко Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко Андрей Евдокимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

20.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1886 ст.

Отец: Аксёненко Евдоким Козьмич

Мать: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
20.08.1886 ст.
Покровское, Чернігівська область
Унтер-офицер Козьма Дмитриевич Деркач и казачка Ульяна Козьминична Велентей
Рождение ребёнка
09.10.1913 ст.

Сын: Аксёненко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Аксёненко Наталья Фокична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёненко Наталья Фокична

Смерть
Неизвестно
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