Медведев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Лаврентий

Мать: Медведева Ольга

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Медведев Алексей

Мать ребёнка: Медведева Евфросинья

Рождение ребёнка
10.05.1898

Дочь: (Медведева) Елена

Мать ребёнка: Медведева Евфросинья

Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Медведев Александр

Мать ребёнка: Медведева Евфросинья

Смерть
Неизвестно

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