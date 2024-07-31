Медведев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Лаврентий
Мать: Медведева Ольга
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Медведев Алексей
Мать ребёнка: Медведева Евфросинья
Рождение ребёнка
10.05.1898
Дочь: (Медведева) Елена
Мать ребёнка: Медведева Евфросинья
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Медведев Александр
Мать ребёнка: Медведева Евфросинья
Смерть
Неизвестно