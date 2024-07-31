Медведева Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Медведев Алексей
Отец ребёнка: Медведев Василий
Рождение ребёнка
10.05.1898
Дочь: (Медведева) Елена
Отец ребёнка: Медведев Василий
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Медведев Александр
Отец ребёнка: Медведев Василий
Смерть
Неизвестно