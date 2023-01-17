Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сидор Логинович
Отец ребёнка: Логин Архипович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Илья Логинович
Отец ребёнка: Логин Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно