Логин Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Архип

Мать: Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Анна Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сидор Логинович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Илья Логинович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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