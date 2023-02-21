Логин Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Архип
Мать: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Анна Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сидор Логинович
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Илья Логинович
Мать ребёнка: Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767