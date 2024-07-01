Яснитская Анна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яснитская Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яснитский Николай Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Яснитская (Яснитская) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
29.01.1888

Дочь: Яснитская (Яснитская) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
19.04.1889

Дочь: Яснитская (Яснитская) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
14.05.1890

Сын: Яснитский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Яснитский Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
В Метрической книге Симбирской Николаевской церкви за 1894 г. в июне месяце под № 7 значится: Преподаватель Симбирской Классической гимназии Статск Советник Николай Сергеевич Яснитский и зак жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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