Яснитская Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1886
Дочь: Яснитская (Яснитская) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
29.01.1888
Дочь: Яснитская (Яснитская) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
19.04.1889
Дочь: Яснитская (Яснитская) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
14.05.1890
Сын: Яснитский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич
НАРТ ф. 977, оп. лд, д. 40420, л. 12-13 об.
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Яснитский Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Яснитский Николай Сергеевич
В Метрической книге Симбирской Николаевской церкви за 1894 г. в июне месяце под № 7 значится: Преподаватель Симбирской Классической гимназии Статск Советник Николай Сергеевич Яснитский и зак жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно