Беляева (Перькова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
28.07.1899
Сын: Артеменко Прохор Герасимович
Отец ребёнка: Артеменко Герасим Эммануилович
Бракосочетание
05.11.1900
Рождение ребёнка
16.12.1903
Сын: Беляев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Беляев Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
29.10.1905
Отец ребёнка: Беляев Алексей Анисимович
Бракосочетание
24.04.1909
Рождение ребёнка
1911
Сын: Артеменко Кузьма Герасимович
Отец ребёнка: Артеменко Герасим Эммануилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно