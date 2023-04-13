Беляева (Перькова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Перькова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Перьков Иван Михайлович

Мать: Перькова Феодосия Тарасовна

Рождение ребёнка
28.07.1899

Сын: Артеменко Прохор Герасимович

Отец ребёнка: Артеменко Герасим Эммануилович

Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Беляев Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Беляев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
29.10.1905

Сын: Беляев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Анисимович

Бракосочетание
24.04.1909

Муж: Артеменко Герасим Эммануилович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Артеменко Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Артеменко Герасим Эммануилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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