Перькова Феодосия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1863
Отец ребёнка: Перьков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Перьков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Перьков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно