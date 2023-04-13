Перьков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1863
Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно