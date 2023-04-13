Перьков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перьков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1863

Сын: Перьков Иван Иванович

Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Перьков Адриан Иванович

Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Перькова Феодосия Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перькова Феодосия Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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