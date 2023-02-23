Бочков Никифор Степанович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1874
Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1877
Сын: Бочков Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1894
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния