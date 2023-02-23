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Бочков Никифор Степанович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бочков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1874

Сын: Бочков Семен Никифорович

Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1877

Сын: Бочков Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Бочкова Матрена Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1894
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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