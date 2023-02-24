Бочков Иван Никифорович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1881
Жена: Бочкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
08.11.1882
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мураткина Наталья Бочкова
Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вавилина Надежда Бочкова
Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.04.1901
Смерть
Неизвестно