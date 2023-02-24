Бочков Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочков Иван Никифорович

Бочков Иван Никифорович

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бочков Никифор Степанович

Мать: Бочкова Матрена Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1881

Жена: Бочкова Анна Тихоновна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1882

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мураткина Наталья Бочкова

Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вавилина Надежда Бочкова

Мать ребёнка: Бочкова Анна Тихоновна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.04.1901

Жена: Бочкова Ефросинья Илюшина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close