Мураткина Наталья Бочкова
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1885
Дата смерти16.10.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бочков Иван Никифорович
Мать: Бочкова Анна Тихоновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.?.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.10.1905
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка