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Васюткина Екатерина Николаевна

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Место рождения

хутор Воздвиженский (Козловка) Троицкий уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

15.12.1900

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1900

Отец: Васюткин Николай Иванович

Мать: не указана

хутор Воздвиженский (Козловка) Троицкий уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Минеев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Минеев Иван Андреевич

Смерть
1996
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