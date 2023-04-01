Васюткина Екатерина Николаевна
Место рожденияхутор Воздвиженский (Козловка) Троицкий уезд Оренбургская губерния
Дата рождения15.12.1900
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1900
Отец: Васюткин Николай Иванович
Мать: не указана
хутор Воздвиженский (Козловка) Троицкий уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1932
Отец ребёнка: Минеев Иван Андреевич
Смерть
1996