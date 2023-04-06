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Бесовъ Федоръ

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Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бесовъ Михаилъ

Мать: не указана

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1785

Жена: Бесова Матрена Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бесовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Бесова Матрена Федорова

Рождение ребёнка
09.08.1788

Сын: Бесовъ Андрей

Мать ребёнка: Бесова Матрена Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1793
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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