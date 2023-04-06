Бесовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Бесовъ Михаилъ
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1785
Жена: Бесова Матрена Федорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бесовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Бесова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
09.08.1788
Сын: Бесовъ Андрей
Мать ребёнка: Бесова Матрена Федорова
Смерть
1793