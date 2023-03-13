Бесовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бесовъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бесовъ Федотъ
Мать ребёнка: не указана