Мащенко (Коворотуша) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1859 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 6 от 16.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=595
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Запись в книге брачных обысков № 8 от 24.01.1882, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=28 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно