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Мащенко (Коворотуша) Александра Павловна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1859 ст.

Отец: Коворотуша Павел Стефанович

Мать: Коворотуша Параскева Григориевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 6 от 16.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=595
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Мащенко Алексей Кузьмич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 8 от 24.01.1882, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=28 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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