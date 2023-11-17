Коворотуша Прасковья Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти16.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1859 ст.
Дочь: Мащенко Александра Павловна
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 6 от 16.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=595
Рождение ребёнка
16.07.1861 ст.
Дочь: Коворотуша Мария Павловна
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 33 от 16.07.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=939
Рождение ребёнка
22.07.1864 ст.
Сын: Коворотуша Давид Павлович
Отец ребёнка: Коворотуша Павел Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 26 от 22.07.1864, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1199
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1903 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 14 от 18.10.1903, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=1209
Похороны
18.10.1903 ст.