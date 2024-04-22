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Коворотуша Мария Павловна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.07.1861 ст.

Дата смерти

27.03.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861 ст.

Отец: Коворотуша Павел Стефанович

Мать: Коворотуша Параскева Григориевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 33 от 16.07.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=939
Смерть
27.03.1865 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 8 от 29.03.1865, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=845
Похороны
29.03.1865 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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