Коворотуша Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения16.07.1861 ст.
Дата смерти27.03.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 33 от 16.07.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=939
Смерть
27.03.1865 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 8 от 29.03.1865, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=845
Похороны
29.03.1865 ст.