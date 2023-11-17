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Мащенко Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Мащенко Александра Павловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 8 от 24.01.1882, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=28 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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