Мащенко Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 8 от 24.01.1882, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=28 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно