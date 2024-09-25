Шаповалов Илья Евдокимович
Место рождения
Дата рождения16.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1913
Дочь: (Шаповалова) Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Шаповалов Георгий (Егор) Ильич
Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Шаповалов Иван Ильич
Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)
Смерть
Неизвестно