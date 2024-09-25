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Шаповалов Илья Евдокимович

Место рождения

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

16.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1888

Отец: Шаповалов Евдоким Иванович

Мать: Шаповалова Варвара Алексеевна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
03.04.1913

Дочь: (Шаповалова) Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Шаповалов Георгий (Егор) Ильич

Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Шаповалов Иван Ильич

Мать ребёнка: Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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