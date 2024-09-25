Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1913
Дочь: (Шаповалова) Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Шаповалов Георгий (Егор) Ильич
Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Шаповалов Иван Ильич
Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович
Смерть
Неизвестно