Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Софья Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
03.04.1913

Дочь: (Шаповалова) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Шаповалов Георгий (Егор) Ильич

Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Шаповалов Иван Ильич

Отец ребёнка: Шаповалов Илья Евдокимович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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