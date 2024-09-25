Шаповалова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Шаповалов Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Шаповалов Евдоким Иванович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1891

Сын: Шаповалов Ануфрий Евдокимович

Отец ребёнка: Шаповалов Евдоким Иванович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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