Шаповалова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Шаповалов Илья Евдокимович
Отец ребёнка: Шаповалов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1891
Сын: Шаповалов Ануфрий Евдокимович
Отец ребёнка: Шаповалов Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно