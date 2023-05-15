Апраксина (Ловчикова) ДОМНА БОГДАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпраксина (Ловчикова) ДОМНА БОГДАНОВНА

Апраксина (Ловчикова) ДОМНА БОГДАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1659

Сын: Граф Апраксин ПЁТР МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
27.11.1661

Сын: Апраксин ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1663

Сын: Граф Апраксин АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1664

Дочь: Царица Русская Романова МАРФА МАТВЕЕВНА

Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно