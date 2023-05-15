Апраксина (Ловчикова) ДОМНА БОГДАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1659
Сын: Граф Апраксин ПЁТР МАТВЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
27.11.1661
Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1663
Сын: Граф Апраксин АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1664
Дочь: Царица Русская Романова МАРФА МАТВЕЕВНА
Отец ребёнка: Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно