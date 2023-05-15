Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1625

Дата смерти

06.11.1668

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1625

Отец: Апраксин ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: Апраксина МАРФА ИГНАТЬЕВНА

Рождение ребёнка
24.06.1659

Сын: Граф Апраксин ПЁТР МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА

Рождение ребёнка
27.11.1661

Сын: Апраксин ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА

Рождение ребёнка
1663

Сын: Граф Апраксин АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА

Рождение ребёнка
1664

Дочь: Царица Русская Романова МАРФА МАТВЕЕВНА

Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА

Смерть
06.11.1668