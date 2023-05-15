Апраксин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1625
Дата смерти06.11.1668
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1625
Рождение ребёнка
24.06.1659
Сын: Граф Апраксин ПЁТР МАТВЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА
Рождение ребёнка
27.11.1661
Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА
Рождение ребёнка
1663
Сын: Граф Апраксин АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА
Рождение ребёнка
1664
Дочь: Царица Русская Романова МАРФА МАТВЕЕВНА
Мать ребёнка: Апраксина ДОМНА БОГДАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1668