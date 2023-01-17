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Горшенин Лев Иванович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фомичева Екатерина Горшенина

Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Широва Агриппина Горшенина

Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Ирина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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