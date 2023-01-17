Горшенин Лев Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фомичева Екатерина Горшенина
Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Широва Агриппина Горшенина
Мать ребёнка: Горшенина Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно