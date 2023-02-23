Горшенина Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Ирина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фомичева Екатерина Горшенина

Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Широва Агриппина Горшенина

Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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