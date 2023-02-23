Горшенина Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фомичева Екатерина Горшенина
Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Широва Агриппина Горшенина
Отец ребёнка: Горшенин Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно