Широва Агриппина Львовна Горшенина
женский, родилась 06.06.1892, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецГоршенин Лев ИвановичНеизвестно г.р.
МатьГоршенина Ирина ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Федор Амвросьевич01.02.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1892
Отец: Горшенин Лев Иванович
Мать: Горшенина Ирина Егоровна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1909
Смерть
Неизвестно