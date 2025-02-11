Широва Агриппина Львовна Горшенина 06.06.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Широва Агриппина Львовна Горшенина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.06.1892, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Горшенин Лев ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Горшенина Ирина ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Федор Амвросьевич01.02.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1892

Отец: Горшенин Лев Иванович

Мать: Горшенина Ирина Егоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Широв Федор Амвросьевич

Смерть
Неизвестно

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