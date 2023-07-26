Альмакаева Шарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмакаева Шарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Асфандияр

Отец ребёнка: Абдулсалям

Рождение ребёнка
1814

Сын: Асфуган

Отец ребёнка: Абдулсалям

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ридуван

Отец ребёнка: Абдулсалям

Рождение ребёнка
1822

Сын: Галиакбер

Отец ребёнка: Абдулсалям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулсалям

Смерть
Неизвестно
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