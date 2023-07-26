Альмакаева Шарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Асфандияр
Отец ребёнка: Абдулсалям
Рождение ребёнка
1814
Сын: Асфуган
Отец ребёнка: Абдулсалям
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ридуван
Отец ребёнка: Абдулсалям
Рождение ребёнка
1822
Сын: Галиакбер
Отец ребёнка: Абдулсалям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулсалям
Смерть
Неизвестно