Асфуган
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Абдулсалям
Мать: Альмакаева Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахтамова Гульбазян
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зюгря
Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гильман
Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ганиямань
Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гадыльбаниз
Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян
Смерть
Неизвестно