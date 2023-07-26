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Асфуган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

1842 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.
1852 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Абдулсалям

Мать: Альмакаева Шарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтамова Гульбазян

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зюгря

Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гильман

Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ганиямань

Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гадыльбаниз

Мать ребёнка: Ахтамова Гульбазян

Смерть
Неизвестно

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