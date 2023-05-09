Коновалова Шевченко Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1956
Сын: Коновалов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Коновалова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно