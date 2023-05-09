Коновалова Шевченко Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Шевченко Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1956

Сын: Коновалов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Коновалова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно