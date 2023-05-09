Коновалов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Шевченко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Коновалова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Шевченко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1956

Сын: Коновалов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Шевченко Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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