Закляков Яков
Место рождения
Дата рождения17.03.1886
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1886
Отец: Закляков Василий
Мать: Заклякова Екатерина
Основание: Ф.86 Оп.1 Д.14 Л.298
Крещение
18.03.1886
Петропавловская церковь с.Маливы. Крещение совершал священник Петр Крестов. | Godparents:Восприемники: крестьянин Иван Иванов и девица Евдокия Васильева (д.Зарудня)
Бракосочетание
10.01.1910
Жена: Заклякова Евдокия
Петропавловская церковь с.Маливы. Таинство совершал священник Евгений Исадский с причтом. Поручители: По жениху: деревни Зарудни крестьянин Степан Михайлов Мясников и села Маливы крестьянин Егор Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Закляков Иван
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Рождение ребёнка
28.09.1912
Сын: Закляков Петр
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Рождение ребёнка
27.05.1916
Сын: Закляков Дмитрий
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Рождение ребёнка
25.09.1920
Сын: Закляков Сергей
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Рождение ребёнка
11.06.1923
Сын: Закляков Василий
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Работа или профессия
С 1933
Колхозник | Колхоз Зарудня Маливского сельского Совета
Награда
12.04.1947
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | https://kolomnapomnit.ru/ Фонд: 16Опись: 1Дело: 40аАрхив: Коломенский муниципальный архивКолхоз Зарудня Маливского сельского С... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Заклякова Евдокия
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область
кладбище