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Закляков Яков

Место рождения

Зарудня, Коломенский, Московская область

Дата рождения

17.03.1886

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1886

Отец: Закляков Василий

Мать: Заклякова Екатерина

Зарудня, Коломенский, Московская область
Основание: Ф.86 Оп.1 Д.14 Л.298
Крещение
18.03.1886
Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы. Крещение совершал священник Петр Крестов. | Godparents:Восприемники: крестьянин Иван Иванов и девица Евдокия Васильева (д.Зарудня)
Бракосочетание
10.01.1910

Жена: Заклякова Евдокия

Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы. Таинство совершал священник Евгений Исадский с причтом. Поручители: По жениху: деревни Зарудни крестьянин Степан Михайлов Мясников и села Маливы крестьянин Егор Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Закляков Иван

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1912

Сын: Закляков Петр

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1916

Сын: Закляков Дмитрий

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1920

Сын: Закляков Сергей

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1923

Сын: Закляков Василий

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Зарудня, Коломенский, Московская область
Работа или профессия
С 1933
Зарудня, Коломенский, Московская область
Колхозник | Колхоз Зарудня Маливского сельского Совета
Награда
12.04.1947
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | https://kolomnapomnit.ru/ Фонд: 16Опись: 1Дело: 40аАрхив: Коломенский муниципальный архивКолхоз Зарудня Маливского сельского С... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Заклякова Евдокия

Смерть
1954
Зарудня, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область
кладбище