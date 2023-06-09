Закляков Василий
Место рождения
Дата рождения03.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1861
Отец: Закляков Иван
Мать: Заклякова Ульяна
ГАРО. Ф.627. Оп.297. Д.88. Кн. 11. Л.10 об.-11
Крещение
06.08.1861
Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы (Петровское тож). Крещение совершал приходский священник Павел Соловьев с диаконом Иоанном Троицким и дьячком Степаном Постниковым. | Godparents:Восприемники: Деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1886
Сын: Закляков Яков
Мать ребёнка: Закляков Екатерина
Основание: Ф.86 Оп.1 Д.14 Л.298
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закляков Екатерина
Смерть
Неизвестно