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Закляков Василий

Место рождения

Зарудня, Коломенский, Московская область

Дата рождения

03.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1861

Отец: Закляков Иван

Мать: Заклякова Ульяна

Зарудня, Коломенский, Московская область
ГАРО. Ф.627. Оп.297. Д.88. Кн. 11. Л.10 об.-11
Крещение
06.08.1861
Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы (Петровское тож). Крещение совершал приходский священник Павел Соловьев с диаконом Иоанном Троицким и дьячком Степаном Постниковым. | Godparents:Восприемники: Деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1886

Сын: Закляков Яков

Мать ребёнка: Закляков Екатерина

Зарудня, Коломенский, Московская область
Основание: Ф.86 Оп.1 Д.14 Л.298
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закляков Екатерина

Смерть
Неизвестно