Заклякова (Линькова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заклякова (Линькова) Евдокия

Место рождения

Михеево, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Между 1887 и 1889

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1889

Отец: Линьков Иван

Мать: не указана

Михеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
10.01.1910

Муж: Закляков Яков

Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы. Таинство совершал священник Евгений Исадский с причтом. Поручители: По жениху: деревни Зарудни крестьянин Степан Михайлов Мясников и села Маливы крестьянин Егор Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Закляков Иван

Отец ребёнка: Закляков Яков

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1912

Сын: Закляков Петр

Отец ребёнка: Закляков Яков

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1916

Сын: Закляков Дмитрий

Отец ребёнка: Закляков Яков

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1920

Сын: Закляков Сергей

Отец ребёнка: Закляков Яков

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1923

Сын: Закляков Василий

Отец ребёнка: Закляков Яков

Зарудня, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Закляков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Закляков Яков

Смерть
1924
Зарудня, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область