Заклякова (Линькова) Евдокия
Место рождения
Дата рожденияМежду 1887 и 1889
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1889
Отец: Линьков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1910
Муж: Закляков Яков
Маливо, Коломенский, Московская область
Петропавловская церковь с.Маливы. Таинство совершал священник Евгений Исадский с причтом. Поручители: По жениху: деревни Зарудни крестьянин Степан Михайлов Мясников и села Маливы крестьянин Егор Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Закляков Иван
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
28.09.1912
Сын: Закляков Петр
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
27.05.1916
Сын: Закляков Дмитрий
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
25.09.1920
Сын: Закляков Сергей
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
11.06.1923
Сын: Закляков Василий
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Закляков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Закляков Яков
Смерть
1924
Похороны
Неизвестно
Сельцо-Петровское, Коломенский, Московская область