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Ануфриев Михаил Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Ануфриев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ануфриева Екатерина Карповна

Притыки, Бородинская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Ануфриева Екатерина Карповна

Притыки, Бородинская волость, Суздальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Екатерина Карповна

Смерть
Неизвестно