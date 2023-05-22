Ануфриева (Михайлова) Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Михайлов Карп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Ануфриев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Ануфриев Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Ануфриев Михаил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968