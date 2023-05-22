Ануфриева (Михайлова) Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфриева (Михайлова) Екатерина Карповна

Ануфриева (Михайлова) Екатерина Карповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Михайлов Карп Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Ануфриев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Ануфриев Михаил Кондратьевич

Притыки, Бородинская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Ануфриев Михаил Кондратьевич

Притыки, Бородинская волость, Суздальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Михаил Кондратьевич

Смерть
1968