Филатова Екатерина Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1901
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Соломония Георгиевна
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Рождение ребёнка
?.08.1908
Дочь: Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Рождение ребёнка
22.04.1915
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Стайки, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно