Филатова Екатерина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Екатерина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1901

Сын: Филатов Стефан Егорович

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Соломония Георгиевна

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.08.1908

Дочь: Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Филатов Георгий Георгиев

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Стайки, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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