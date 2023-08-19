Лукьяненко Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Военная служба
29.12.1943
СССР,Грузинская ССР Сигнахский РВК
195 гв.ап, 91 гв.сд 3 - й Белорусский Фронт, разведчик
Вступление в партию
С 1943
Член ВЛКСМ
Военная награда
28.06.1944
Приказ № 030-н
Медаль "За отвагу"
Военная награда
23.02.1945
СССР 3-й Белорусский Фронт
2-я Медаль "За Отвагу" Приказ № 30/н ком.195 гв.ап.,91гв.сд
Бракосочетание
До 1953
Жена: Лукьяненко Мария
Грузия
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария
Грузия
Смерть
2014
Грузия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Грузия