Лукьяненко Мария
Место рожденияс.Закаталы Закатальского р-на Азербайджанской ССР
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
с.Закаталы Закатальского р-на Азербайджанской ССР
Бракосочетание
До 1953
Грузия
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Михайлович
Грузия
Смерть
Около 2003
Грузия
Похороны
Неизвестно
Грузия