Лукьяненко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Мария

Место рождения

с.Закаталы Закатальского р-на Азербайджанской ССР

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Закаталы Закатальского р-на Азербайджанской ССР
Бракосочетание
До 1953

Муж: Лукьяненко Николай Михайлович

Грузия
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Михайлович

Грузия
Смерть
Около 2003
Грузия
Похороны
Неизвестно
Грузия
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