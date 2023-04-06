Комиссаровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1772
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Комиссаровъ Андрей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Комиссаровъ Дементий
Мать ребёнка: Комиссарова Ирина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Комиссаровъ Василий
Мать ребёнка: Комиссарова Ирина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Комиссаровъ Федосей
Мать ребёнка: Комиссарова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комиссарова Ирина