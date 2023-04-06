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Комиссаровъ Иванъ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Комиссаровъ Андрей

Мать: Комисарова Анна Васильева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Комиссаровъ Дементий

Мать ребёнка: Комиссарова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Комиссаровъ Василий

Мать ребёнка: Комиссарова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Комиссаровъ Федосей

Мать ребёнка: Комиссарова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Ирина

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