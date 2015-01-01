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Швецов Николай Николаевич
Швецов Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Мужской
Отец
Швецов Николай Семенович
1926 г.р.
Мать
Швецова (Фурсова) Мария Ивановна
Около 1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Швецов Николай Семенович
Мать:
Швецова Мария Ивановна
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