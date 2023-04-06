Аблюзина (Серкова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения20.10.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873
Отец: Серковъ Петръ
Мать: Серкова Дарья
Бракосочетание
23.01.1896
Муж: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Аблёзинъ Василий
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
07.08.1899
Дочь: Аблёзина Марья
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
02.06.1903
Сын: Аблёзинъ Константинъ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Аблёзина Анна
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Аблёзинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
24.04.1914
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ