Аблюзина (Серкова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблюзина (Серкова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873

Отец: Серковъ Петръ

Мать: Серкова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1896

Муж: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Аблёзинъ Василий

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1899

Дочь: Аблёзина Марья

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Аблёзинъ Константинъ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: Аблёзина Анна

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Аблёзинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
24.04.1914

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Аблюзинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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