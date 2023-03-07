Аблюзинъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения04.01.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1873
Отец: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Мать: Аблюзина Стефанида
Бракосочетание
23.01.1896
Жена: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Аблёзинъ Василий
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
07.08.1899
Дочь: Аблёзина Марья
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
02.06.1903
Сын: Аблёзинъ Константинъ
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Аблёзина Анна
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Аблёзинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья
Рождение ребёнка
24.04.1914
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Аблюзина Прасковья