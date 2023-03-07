Аблюзина (Сошникова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения12.11.1840
Дата смерти12.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1840
Отец: Сошниковъ Трофимъ
Мать: Сошникова Марфа
Бракосочетание
16.10.1861
Муж: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Аблюзинъ Иванъ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
12.07.1863
Сын: Аблюзинъ Владиміръ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
11.06.1866
Сын: Аблюзинъ Петръ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
10.05.1868
Сын: Аблюзинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.1870
Сын: Аблюзинъ Иванъ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
04.01.1873
Сын: Аблюзинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
06.01.1875
Дочь: Фіона
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Щипакина Евдокія
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ
Смерть
12.09.1892