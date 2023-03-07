Аблюзина (Сошникова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблюзина (Сошникова) Стефанида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1840

Дата смерти

12.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1840

Отец: Сошниковъ Трофимъ

Мать: Сошникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.10.1861

Муж: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Аблюзинъ Иванъ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1863

Сын: Аблюзинъ Владиміръ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1866

Сын: Аблюзинъ Петръ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1868

Сын: Аблюзинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Аблюзинъ Иванъ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Аблюзинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1875

Дочь: Фіона

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Щипакина Евдокія

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Аблюзинъ Квинтиліонъ

Смерть
12.09.1892
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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