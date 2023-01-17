Хайруллин Ралиф Сагдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Ралиф Сагдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1961

Сын: Хайруллин Ринат Ралифович

Мать ребёнка: Хайруллина Назиря Шайгисултановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Назиря Шайгисултановна

Смерть
Неизвестно
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