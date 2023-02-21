Хайруллина (Кудаярова) Назиря Шайгисултановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайруллина (Кудаярова) Назиря Шайгисултановна

Хайруллина (Кудаярова) Назиря Шайгисултановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудаяров Шайгисултан Салигаскарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1961

Сын: Хайруллин Ринат Ралифович

Отец ребёнка: Хайруллин Ралиф Сагдеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Ралиф Сагдеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close