Щербак Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Щербак Карп Дорофеевич
Мать: Щербак Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ткаченко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1899
Сын: Щербак Яков Иванович
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербак Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно