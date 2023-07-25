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Щербак Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Щербак Карп Дорофеевич

Мать: Щербак Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ткаченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1899

Сын: Щербак Яков Иванович

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Павел Иванович

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Григорий Иванович

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Георгий Иванович

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербак Даниил Иванович

Мать ребёнка: Щербак Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербак Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно
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