Щербак (Щанкова) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ткаченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Щербак Яков Иванович
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербак Иван Карпович
Смерть
Неизвестно