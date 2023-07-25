Щербак (Щанкова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Щанкова) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ткаченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Щербак Яков Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Павел Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Григорий Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербак Георгий Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербак Даниил Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Иван Карпович

Смерть
Неизвестно