Андреев Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Григорию на тот момент был 51 год.
Место жительства
Неизвестно
Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Андреев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Андреева Федосья Семеновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Андрею на тот момент было 26 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Мать ребёнка: Андреева Федосья Семеновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иван на тот момент было 22 года.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Андреев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Андреева Федосья Семеновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Михаилу на тот момент было 17 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Андреева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Федосья Семеновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 12 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: Андреева Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Федосья Семеновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Анисье на тот момент было 7 лет.
Смерть
Неизвестно