Андреева Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 47 лет.
Место жительства
Неизвестно
Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Андреев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Андрею на тот момент было 26 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Андреев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иван на тот момент было 22 года.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Андреев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Михаилу на тот момент было 17 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Андреева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 12 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: Андреева Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Анисье на тот момент было 7 лет.
Смерть
Неизвестно

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