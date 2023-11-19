Андреева Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 47 лет.
Место жительства
Неизвестно
Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Андреев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Андрею на тот момент было 26 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иван на тот момент было 22 года.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Андреев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Михаилу на тот момент было 17 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Андреева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 12 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: Андреева Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Анисье на тот момент было 7 лет.
Смерть
Неизвестно